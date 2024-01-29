Стрельба в церкви Стамбула — среди подозреваемых есть граждане России

Место стрельбы в Стамбуле. Фото: cnnturk.com

В Стамбуле произошла стрельба в храме Санта-Мария во время воскресного богослужения вчера, 28 января. Полиция задержала 47 человек по делу о нападении.

Об этом пишет DW.

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Один христианец был брошен после скромных gunmen введенных kostel and began firing at the attending the Sunday Service.



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Стрельба в церкви Стамбула

Отмечается, что в стрельбе подозревают граждан России и Таджикистана — вероятно, они являются участниками Исламского государства.

По словам министра внутренних дел Турции Али Эрликая, полиция провела крупномасштабную операцию по поиску подозреваемых: 47 человек были задержаны по 30 адресам.

Задержание "непосредственных подозреваемых в преступлении" произошло около 22:00 по киевскому времени.

"Хочу сообщить, что они иностранцы: один — гражданин Таджикистана, другой — россиянин. Вероятно, эти два иностранца — члены ИГИЛ", — отметил министр.

Эрликая добавил, что в ближайшее время будут проводиться допросы всех задержанных.

Напомним, что во время стрельбы в церкви Стамбула 28 января умер один человек и еще несколько получили ранения.

Также мы писали, что в торгово-развлекательном центре "Никольский" произошла потасовка 6 января. Во время нее один из мужчин достал пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух.