У метро Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину — є загиблий та поранені

Правоохоронці розслідують місце стрілянини у Нью-Йорку. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

У метро Нью-Йорка сталася стрілянина. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще п'ятеро — отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 13 лютого.

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Стрілянина у метро Нью-Йорка

Правоохоронці розповіли, що наразі немає інформації щодо стану п'яти постраждалих. За інформацією місцевих ЗМІ, травми не загрожують життю людей.

У поліції заявили, що нікого не заарештували.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс вирішив збільшити кількість поліцейських на станціях метро. Таким чином, він хоче заспокоїти пасажирів.

Газета New York Post пише про загибель підлітка. Ще п'ять людей віком від 12 до 17 отримали травми. Очевидці кажуть, що чули понад десять вибухів.

Нагадаємо, у мексиканському місті Куаутла сталася трагедія, яка завершилася загибеллю спортсмена. Злочинець застрелив одного з місцевих футболістів просто на полі.

Також у Стамбулі сталася стрілянина у храмі Санта-Марія під час недільного богослужіння 28 січня. Наразі поліція затримала 47 осіб у справі про напад.