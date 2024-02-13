В метро Нью-Йорка неизвестный устроил стрельбу — есть погибший и раненые

Правоохранители расследуют место стрельбы в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

В метро Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро — получили ранения.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 13 февраля.

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Стрельба в метро Нью-Йорка

Правоохранители рассказали, что пока нет информации о состоянии пяти пострадавших. По информации местных СМИ, травмы не угрожают жизни людей.

В полиции заявили, что никого не арестовали.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс решил увеличить количество полицейских на станциях метро. Таким образом, он хочет успокоить пассажиров.

Газета New York Post пишет о гибели подростка. Еще пять человек в возрасте от 12 до 17 получили травмы. Очевидцы говорят, что слышали более десяти взрывов.

Напомним, в мексиканском городе Куаутла произошла трагедия, завершившаяся гибелью спортсмена. Преступник застрелил одного из местных футболистов прямо на поле.

Также в Стамбуле произошла стрельба в храме Санта-Мария во время воскресного богослужения 28 января. Полиция задержала 47 человек по делу о нападении.