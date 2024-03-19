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В Секторі Гази продовольча криза — мільйони мешканців можуть померти від голоду

19 березня 2024 09:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Секторі Гази продовольча криза — мільйони мешканців можуть померти від голоду
Палестинці зібралися, щоб отримати допомогу біля складу БАПО. Фото: REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Секторі Гази виникла гостра нестача продовольства, яка спровокувала голод серед населення. Експерти зазначили, що у разі продовження військових дій та недопущення поставок гуманітарної допомоги, може значно зрости смертність цивільних осіб. 

Про це повідомило видання Reuters у вівторок, 19 березня.

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Згідно з оцінками експертів з продовольчої безпеки комітету IPC, 70% жителів північної Гази страждають від важкого дефіциту харчів, що утричі перевищує критичний рівень голоду. Через брак інформації про смертність складно оцінити повний обсяг кризи, але існує ризик високої смертності.

Міністерство охорони здоров’я Гази заявляє про загибель 27 дітей та трьох дорослих від голодування. Для запобігання трагедії необхідне термінове рішення про припинення бойових дій та покращення доступу до гуманітарної допомоги. Половина мешканців Гази зіткнулася з критичним браком продовольства, а 300 000 людей знаходяться під загрозою голодної смерті.

Реакція міжнародних лідерів

Конфлікт у Газі викликав гостру міжнародну критику Ізраїлю. Високопоставлені європейські лідери звинувачують Ізраїль у використанні голоду як засобу війни, в той час, як Ізраїль відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що він дозволяє доставку гуманітарної допомоги та вимагає визнання свого права на оборону.

Генеральний секретар ООН та інші світові лідери закликають до забезпечення вільного доступу до всієї території Гази для надання допомоги. Ізраїль повідомляє про відкриття нових коридорів для гуманітарних поставок, однак гуманітарні агенції скаржаться на недостатність та проблеми з розподілом допомоги.

Нагадаємо, що Ізраїль послідовно знищує ватажків ХАМАСу.

Раніше ми писали, що промова на Оскарі та згадка про Сектор Гази розсварили лауреатів премії.

Ізраїль
війна
Сектор Гази
ХАМАС
гуманітарна допомога

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