У Молдові приземлився літак з евакуйованими із Сектору Гази українцями

Евакуйовані із Сектору Гази українці. Фото: Міноборони України

У середу, 12 березня, із Сектору Гази було евакуйовано додаткових 47 українських громадян. Сьогодні літак з українцями приземлився у Молдові.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Евакуйовані із Сектору Гази українці

Місію з евакуації здійснили представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із дипломатами з українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Врятовані громадяни були тимчасово розміщені у готелі на єгипетській території. Після цього 12 березня вони вилетіли з Хургади до Молдови. Після прибуття вони продовжили свій шлях до Одеси наземним транспортом.

Евакуйовані із Сектору Гази українці. Фото: Міноборони України

Евакуйовані із Сектору Гази українці. Фото: Міноборони України

Евакуйовані із Сектору Гази українці. Фото: Міноборони України

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оголосив примусову та обов'язкову евакуацію із 18 населених пунктів на Куп'янському напрямку.

Раніше рятувальники на Донеччині допомогли евакуюватися 37 дітям. Із зони активних бойових дій вивезли трьох.