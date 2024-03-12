Эвакуация из Сектора Газы как украинский флаг помог спасти людей

Эвакуация украинцев из сектора Газа. Архивное фото: ГУ разведки

Во время последней эвакуации удалось вывезти 60 украинских граждан из сектора Газа. Во время нее украинцы Татьяне вместе с семьей помог спастись государственный сине-желтый флаг.

Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны Украины .

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История спасения

С октября 2023 по март 2024 из зоны конфликта были эвакуированы 375 граждан Украины и членов их семей. Об одной из таких историй спасения рассказала Татьяна, которая вместе со своей семьей отправилась на безопасную территорию под защитой государственного сине-желтого флага.

"Мой украинский флаг был моим талисманом. Когда я выбегала, я успела его накинуть на плечи, даже сумки с вещами не успела собрать, потому что выбегали буквально в горячей обстановке: все горело", — рассказала Татьяна.

Гражданские палестинцы, видя украинский флаг, присоединялись к группе, веря, что под этим символом их путь будет более безопасным.

"Они надеялись, что под украинским флагом они не попадут под обстрел и они не погибнут. Такой маленькой группой мы перешли на территорию, где было безопаснее", — пояснила Татьяна.

Миссия по спасению украинцев из сектора Газа продолжается.

Напомним, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибла семья.

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