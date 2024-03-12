Евакуація із Сектору Гази — як український прапор допоміг врятувати людей

Евакуація українців з Сектору Гази. Архівне фото: ГУ розвідки

Під час останньої евакуації вдалось вивезти 60 українських громадян із Сектору Гази. Під час неї українці Тетяні разом із сім’єю допоміг врятуватись державний синьо-жовтий прапор.

Про це повідомляє ГУ розвідки Міноборони України.

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Історія порятунку

З жовтня 2023 по березень 2024 року із зони конфлікту було евакуйовано 375 громадян України та членів їхніх сімей. Про одну з таких історій рятунку розповіла Тетяна, яка разом із своєю сім'єю вирушила на безпечну територію під захистом державного синьо-жовтого прапора.

"Мій український прапор був моїм талісманом. Коли я вибігала, я встигла його накинути на плечі, навіть сумки з речами не встигла зібрати, бо вибігали буквально у гарячій обстановці: все горіло", – розповіла Тетяна.

Цивільні палестинці, бачачи український прапор, приєднувались до групи, вірячи, що під цим символом їхній шлях буде безпечнішим.

"Вони мали надію, що під українським прапором вони не потраплять під обстріл і вони не загинуть. Такою маленькою групою ми перейшли на територію, де було безпечніше", – пояснила Тетяна.

Місія з порятунку українців із сектору Гази триває.

Нагадаємо, що внаслідок ударів Ізраїлю по сектору Гази загинула родина.

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