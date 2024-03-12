Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Евакуація із Сектору Гази — як український прапор допоміг врятувати людей arrow

Евакуація із Сектору Гази — як український прапор допоміг врятувати людей

12 березня 2024 13:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Евакуація із Сектору Гази — як український прапор допоміг врятувати людей
Евакуація українців з Сектору Гази. Архівне фото: ГУ розвідки
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Під час останньої евакуації вдалось вивезти 60 українських громадян із Сектору Гази. Під час неї українці Тетяні разом із сім’єю допоміг врятуватись державний синьо-жовтий прапор.

Про це повідомляє ГУ розвідки Міноборони України

Читайте також:

Історія порятунку 

З жовтня 2023 по березень 2024 року із зони конфлікту було евакуйовано 375 громадян України та членів їхніх сімей. Про одну з таких історій рятунку розповіла Тетяна, яка разом із своєю сім'єю вирушила на безпечну територію під захистом державного синьо-жовтого прапора.

"Мій український прапор був моїм талісманом. Коли я вибігала, я встигла його накинути на плечі, навіть сумки з речами не встигла зібрати, бо вибігали буквально у гарячій обстановці: все горіло", – розповіла Тетяна.

Цивільні палестинці, бачачи український прапор, приєднувались до групи, вірячи, що під цим символом їхній шлях буде безпечнішим.

"Вони мали надію, що під українським прапором вони не потраплять під обстріл і вони не загинуть. Такою маленькою групою ми перейшли на територію, де було безпечніше", – пояснила Тетяна.

 

Місія з порятунку українців із сектору Гази триває. 

Нагадаємо, що внаслідок ударів Ізраїлю по сектору Гази загинула родина

Також ми писали про те, що відбувається в Секторі Гази і що буде далі

українці
евакуація
Сектор Гази
ГУР
прапор України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство