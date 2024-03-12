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В Молдове приземлился самолет с эвакуированными из Сектора Газа украинцами

12 марта 2024 20:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Молдове приземлился самолет с эвакуированными из Сектора Газа украинцами
Эвакуированные из Сектора Газа украинцы. Фото: Минобороны Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 12 марта, из Сектора Газа были эвакуированы дополнительные 47 украинских граждан. Сегодня самолет с украинцами приземлился в Молдове.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Эвакуированные из Сектора Газа украинцы

Миссию по эвакуации осуществили представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины вместе с дипломатами из украинских посольств в Израиле и Египте. 

Спасенные граждане были временно размещены в отеле на египетской территории. После этого 12 марта они вылетели из Хургады в Молдову. По прибытии они продолжили свой путь в Одессу наземным транспортом.

Эвакуированные из Сектора Газа украинцы
Эвакуированные из Сектора Газа украинцы. Фото: Минобороны Украины
Эвакуированные из Сектора Газа украинцы
Эвакуированные из Сектора Газа украинцы. Фото: Минобороны Украины
Эвакуированные из Сектора Газа украинцы
Эвакуированные из Сектора Газа украинцы. Фото: Минобороны Украины

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил принудительную и обязательную эвакуацию из 18 населенных пунктов на Купянском направлении.

Ранее спасатели Донецкой области помогли эвакуироваться 37 детям. Из зоны активных боевых действий вывезли троих.

Израиль
война
украинцы
эвакуация
Сектор Газа

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