В Секторе Газы продовольственный кризис — миллионы жителей могут умереть от голода

Палестинцы собрались, чтобы получить помощь у склада БАПО. Фото: REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES

В Секторе Газы возникла острая нехватка продовольствия, спровоцировавшая голод среди населения. Эксперты отметили, что в случае продолжения военных действий и недопущения поставок гуманитарной помощи может значительно возрасти смертность гражданских лиц.

Об этом сообщило издание Reuters во вторник, 19 марта.

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Продовольственный кризис в Газе

Согласно оценкам экспертов по продовольственной безопасности комитета IPC, 70% жителей северной Газы страдают тяжелым дефицитом продуктов питания, что втрое превышает критический уровень голода. Из-за отсутствия информации о смертности сложно оценить полный объем кризиса, но существует риск высокой смертности.

Министерство здравоохранения Газы заявляет о гибели 27 детей и троих взрослых от голодовки. Для предотвращения трагедии необходимо срочное решение о прекращении боевых действий и улучшении доступа к гуманитарной помощи. Половина жителей Газы столкнулась с критической нехваткой продовольствия, а 300 тысяч человек находятся под угрозой голодной смерти.

Реакция международных лидеров

Конфликт в Газе вызвал острую международную критику Израиля. Высокопоставленные европейские лидеры обвиняют Израиль в использовании голода как средства войны, в то время как Израиль отвергает эти обвинения, утверждая, что он разрешает доставку гуманитарной помощи и требует признания своего права на оборону.

Генеральный секретарь ООН и другие мировые лидеры призывают обеспечить свободный доступ ко всей территории Газы для оказания помощи. Израиль сообщает об открытии новых коридоров для гуманитарных поставок, однако гуманитарные агентства жалуются на недостаточность и проблемы с распределением помощи.

Напомним, что Израиль последовательно уничтожает предводителей ХАМАСа.

Ранее мы писали, что речь на Оскаре и упоминание о Секторе Газы рассорили лауреатов премии.