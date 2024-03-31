В СБУ відповіли на заяву МЗС Росії щодо тероризму

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: trueua.info

Служба безпеки України відповіла на звинувачення російського Міністерства закордонних справ, яке заявило про участь України в терористичних актах на території Росії. Відомо, що МЗС РФ висунуло вимоги про арешт керівника СБУ Василя Малюка за звинуваченнями в тероризмі.

Про це повідомила пресслужба СБУ у неділю, 31 березня.

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Заява СБУ

У своїй заяві СБУ назвала ці слова безпідставними та зазначила, що Росія, апелюючи до міжнародного права, зокрема до конвенції про боротьбу з тероризмом, ігнорує факт, що її президент Володимир Путін перебуває в міжнародному розшуку.

У заяві також згадується, що звинувачення в тероризмі з боку Росії звучать на тлі річниці звільнення Бучі та жахливих злочинів, скоєних там російськими військовими.

"Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату", — заявили в СБУ.

СБУ також підкреслила, що будь-які заяви російського МЗС не мають значення. "РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги — на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі", — додали в СБУ.

Нагадаємо, що суд у Москві заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка через обвинувачення у теракті, який стався у торговельному центрі "Крокус".

Раніше ми писали, що СБУ викрила в Євросоюзі потужну мережу впливу Медведчука.