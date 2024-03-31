В СБУ ответили на заявление МИД России по поводу терроризма

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: trueua.info

Служба безопасности Украины ответила на обвинение российского Министерства иностранных дел, заявившего об участии Украины в террористических актах на территории России. Известно, что МИД РФ выдвинул требования об аресте руководителя СБУ Василия Малюка по обвинению в терроризме.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в воскресенье, 31 марта.

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Заявление СБУ

В своем заявлении СБУ назвала эти слова безосновательными и отметила, что Россия, апеллируя к международному праву, в частности, к конвенции о борьбе с терроризмом, игнорирует факт, что ее президент Владимир Путин находится в международном розыске.

В заявлении также упоминается, что обвинения в терроризме со стороны России звучат на фоне годовщины освобождения Бучи и ужасающих преступлений, совершенных там российскими военными.

"Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие", — заявили в СБУ.

СБУ также подчеркнула, что какие-либо заявления российского МИД не имеют значения. "РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания — на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск из украинской земли", — добавили в СБУ.

Напомним, что суд в Москве заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка из-за обвинений в теракте, произошедшем в торговом центре "Крокус".

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