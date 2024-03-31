Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В СБУ ответили на заявление МИД России по поводу терроризма arrow

В СБУ ответили на заявление МИД России по поводу терроризма

31 марта 2024 22:08
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В СБУ ответили на заявление МИД России по поводу терроризма
Глава СБУ Василий Малюк. Фото: trueua.info
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины ответила на обвинение российского Министерства иностранных дел, заявившего об участии Украины в террористических актах на территории России. Известно, что МИД РФ выдвинул требования об аресте руководителя СБУ Василия Малюка по обвинению в терроризме.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в воскресенье, 31 марта.

Читайте также:

Заявление СБУ

В своем заявлении СБУ назвала эти слова безосновательными и отметила, что Россия, апеллируя к международному праву, в частности, к конвенции о борьбе с терроризмом, игнорирует факт, что ее президент Владимир Путин находится в международном розыске.

В заявлении также упоминается, что обвинения в терроризме со стороны России звучат на фоне годовщины освобождения Бучи и ужасающих преступлений, совершенных там российскими военными.

"Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие", — заявили в СБУ.

СБУ также подчеркнула, что какие-либо заявления российского МИД не имеют значения. "РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания — на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск из украинской земли", — добавили в СБУ.

Напомним, что суд в Москве заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка из-за обвинений в теракте, произошедшем в торговом центре "Крокус".

Ранее мы писали, что СБУ уличила в Евросоюзе мощную сеть влияния Медведчука.

СБУ
россия
теракт
Василий Малюк

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК