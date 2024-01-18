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В СБУ попередили про небезпечний спам від їхнього імені — як захиститись

18 січня 2024 20:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В СБУ попередили про небезпечний спам від їхнього імені — як захиститись
Хакер завантажує вірус. Фото ілюстративне: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Службі безпеки України фіксують фішинговий спам електронних листів, буцімто, від силового відомства. Він надходить переважно на органи державної влади, проте, насправді вони не мають жодного відношення до СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

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За повідомленням відомства, у таких листах знаходяться шкідливі файли та додатки. Після відкриття, на комп’ютер користувача автоматично встановлюється вірусне програмне забезпечення для  збору особистих даних. 

Для протидії таким ймовірним кібератакам, відомство підготувало методи захисту:

  • у разі отримання таких електронних листів не переходьте за посиланнями;
  • не завантажувати з них файли та програми; 
  • якщо ж таке сталося — негайно перевстановити операційну систему
В СБУ попередили про небезпечний спам від їхнього імені — як захиститись
Заява СБУ. Джерело: Telegram СБУ

Також про це варто повідомити про цей інцидент СБУ за телефоном: 0-800-501-482, або на електронну пошту: [email protected].

Також силовики вчергове закликають не відкривати файли від невідомих абонентів ані на електронній пошті, ані в месенджерах чи в SMS.

Нагадаємо, що раніше СБУ на Львівщині заблокувала Viber-спільноту, яка допомагала громадянам призовного віку уникати мобілізації. Ресурс сповіщав про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. 

Водночас українська хакерська група Blackjack, яка може бути пов'язана з СБУ, атакувала сайт російського державного підприємства, яке займається будівництвом військових споруд на території Росії. Зокрема було вкрадено технічну документацію на 500 об'єктів.

СБУ
кібератака
Україна
ФСБ
вірус

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