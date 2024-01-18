В СБУ предупредили об опасном спаме от их имени — как защититься
В Службе безопасности Украины фиксируют фишинговый спам электронных писем якобы от силового ведомства. Он поступает преимущественно на органы государственной власти, однако на самом деле они не имеют никакого отношения к СБУ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Спам-письма могут быть от спецслужб РФ
По сообщению ведомства, в таких письмах находятся вредоносные файлы и приложения. После открытия компьютера автоматически устанавливается вирусное программное обеспечение для сбора личных данных.
Для противодействия таким вероятным кибератакам ведомство подготовило методы защиты:
- в случае получения таких электронной почты не переходите по ссылкам;
- не скачивать с них файлы и программы;
- если же это произошло — немедленно переустановить операционную систему
Также об этом следует сообщить об этом инциденте СБУ по телефону: 0-800-501-482, или по электронной почте: [email protected].
Также силовики в очередной раз призывают не открывать файлы от неизвестных абонентов ни на электронной почте, ни в мессенджерах или SMS.
Напомним, что ранее СБУ во Львовской области заблокировала Viber-сообщество, которое помогало гражданам призывного возраста избегать мобилизации. Ресурс сообщал о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в регионе.
В то же время, украинская хакерская группа Blackjack, которая может быть связана с СБУ, атаковала сайт российского государственного предприятия, которое занимается строительством военных сооружений на территории России. В частности, была украдена техническая документация на 500 объектов.
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