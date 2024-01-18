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Українські хакери вкрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ

18 січня 2024 19:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські хакери вкрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ
Хакер зламує сайти. Фото: Ukrinform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українська хакерська група Blackjack, ймовірно пов'язана з СБУ, здійснила злом російського державного підприємства, яке займається будівництвом військових споруд на території Росії. Зокрема було вкрадено технічну документацію на 500 об'єктів.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE

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Джерела кажуть, що кібервоєнні України завантажили понад 1,2 терабайта даних із "Головного військово-будівельного управління зі спеціальних об'єктів", включаючи понад 500 документів на військові об'єкти Міністерства оборони РФ.

Серед викраденої інформації є дані про арсенали озброєнь, майданчики для зенітно-ракетних комплексів, штаби та казарми, включаючи ті, що розташовані на територіях України, підконтрольних ворогові, а також інші технічні та проєктні матеріали. Хакери також знищили сім серверів та зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників цієї установи.

В результаті російські фахівці з військового будівництва втратили важливий масив даних і резервних копій, що ускладнить процес зведення нових об'єктів, оскільки їм доведеться покладатися на власну пам'ять.

Нагадаємо, раніше українські хакери зламали московського інтернет-провайдера. Частина жителів столиці Росії залишилася без інтернету та телебачення.

Крім того, українська ІТ-армія вдруге за тиждень зламала російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.

СБУ
Міноборони
кіберполіція
українці
кібератака
хакери
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документи
Росія

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