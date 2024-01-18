Українські хакери вкрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ
Українська хакерська група Blackjack, ймовірно пов'язана з СБУ, здійснила злом російського державного підприємства, яке займається будівництвом військових споруд на території Росії. Зокрема було вкрадено технічну документацію на 500 об'єктів.
Про це повідомляють джерела Новини.LIVE
Крадіжка технічної документації РФ
Джерела кажуть, що кібервоєнні України завантажили понад 1,2 терабайта даних із "Головного військово-будівельного управління зі спеціальних об'єктів", включаючи понад 500 документів на військові об'єкти Міністерства оборони РФ.
Серед викраденої інформації є дані про арсенали озброєнь, майданчики для зенітно-ракетних комплексів, штаби та казарми, включаючи ті, що розташовані на територіях України, підконтрольних ворогові, а також інші технічні та проєктні матеріали. Хакери також знищили сім серверів та зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників цієї установи.
В результаті російські фахівці з військового будівництва втратили важливий масив даних і резервних копій, що ускладнить процес зведення нових об'єктів, оскільки їм доведеться покладатися на власну пам'ять.
Нагадаємо, раніше українські хакери зламали московського інтернет-провайдера. Частина жителів столиці Росії залишилася без інтернету та телебачення.
Крім того, українська ІТ-армія вдруге за тиждень зламала російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.
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