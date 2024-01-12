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Украинские киберспециалисты рассекретили данные трех тысяч компаний РФ, — Минцифры

12 января 2024 21:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украинские киберспециалисты рассекретили данные трех тысяч компаний РФ, — Минцифры
Программист. Иллюстративное фото: DELFI / ANDRIUS UFARTAS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представители украинской IТ-армии слили информацию из трех тысяч компаний РФ. В общей сложности украинские специалисты за полгода сломали 200 гигабайт частных данных из трех тысяч российских организаций.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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"IT Army of Ukraine еженедельно планирует делиться отчетами об "открытых данных" страны-агрессора. Это поможет отслеживать сторонников войны и готовить доказательства против них для будущего международного суда", — отметили в сообщении.

украинские хакеры сломали российские сайты
Данные российских организаций, которые "слили" украинские специалисты. Фото: Минцифры

Также в министерстве призвали всех желающих участвовать в ІТ-армии. Для этого необходимо следить за Telegram-каналом проекта, где постоянно публикуют актуальные задачи.

украинские хакеры сломали российские сайты
Скриншот сообщения из Telegram "Минцифра"

Напомним, ранее украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера. Часть жителей столицы России остались без интернета и телевидения.

хакеры
Минцифры
IT
Программисты
люди
война в Украине
Россия

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