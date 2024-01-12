Украинские киберспециалисты рассекретили данные трех тысяч компаний РФ, — Минцифры
Представители украинской IТ-армии слили информацию из трех тысяч компаний РФ. В общей сложности украинские специалисты за полгода сломали 200 гигабайт частных данных из трех тысяч российских организаций.
Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Работа украинских киберспециалистов
"IT Army of Ukraine еженедельно планирует делиться отчетами об "открытых данных" страны-агрессора. Это поможет отслеживать сторонников войны и готовить доказательства против них для будущего международного суда", — отметили в сообщении.
Также в министерстве призвали всех желающих участвовать в ІТ-армии. Для этого необходимо следить за Telegram-каналом проекта, где постоянно публикуют актуальные задачи.
Напомним, ранее украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера. Часть жителей столицы России остались без интернета и телевидения.
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