Кіберполіція викрила хакера, який завдав іноземній компанії збитків на 2 млн доларів
У Миколаєві було затримано хакера, який завдав американській компанії збитків на суму 2 мільйони доларів. З 2021 року ця людина використовувала програму для підбору паролів, яку розробив самостійно, щоб зламати понад 1500 облікових записів афілійованої компанії.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Хакер завдав американській компанії колосальних збитків
У повідомленні йдеться, що після отримання доступу до облікових записів, він розробив і поширив вірус для майнінгу криптовалюти, заражаючи серверне обладнання фірми.
В результаті він керував понад мільйоном віртуальних комп'ютерів для видобутку криптовалюти і переказав майже 2 мільйони доларів у криптовалюті на свої гаманці.
Поліцейські операції, підтримані спеціальним підрозділом ТОР, призвели до обшуків та вилучення комп'ютерного обладнання, банківських та SIM-карток, а також інших доказів у Миколаєві.
Співпраця з Європолом
Також Офіс Генпрокурора зазначає, що в Нідерландах Європол створив спеціальну групу та віртуальний командний центр для оперативного аналізу зібраної інформації. Європол також допоміг у блокуванні електронних гаманців хакера.
"Європол надав допомогу у блокуванні електронних гаманців хакера з наявними на них активами", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українська IT-армія вдруге за тиждень зламала російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.
Також ми писали, що 31 грудня українські хакери IT-армії атакували найбільшого виробника платіжних терміналів у Росії. В результаті було зупинено роботу платіжних терміналів по всій країні.
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