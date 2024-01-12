Кіберполіція викрила хакера, який завдав іноземній компанії збитків на 2 млн доларів

Кіберполіція проводить розслідування. Фото: Офіс Генпрокурора

У Миколаєві було затримано хакера, який завдав американській компанії збитків на суму 2 мільйони доларів. З 2021 року ця людина використовувала програму для підбору паролів, яку розробив самостійно, щоб зламати понад 1500 облікових записів афілійованої компанії.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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У повідомленні йдеться, що після отримання доступу до облікових записів, він розробив і поширив вірус для майнінгу криптовалюти, заражаючи серверне обладнання фірми.

В результаті він керував понад мільйоном віртуальних комп'ютерів для видобутку криптовалюти і переказав майже 2 мільйони доларів у криптовалюті на свої гаманці.

Поліцейські операції, підтримані спеціальним підрозділом ТОР, призвели до обшуків та вилучення комп'ютерного обладнання, банківських та SIM-карток, а також інших доказів у Миколаєві.

Докази проти хакера з Миколаєва. Фото: Офіс Генпрокурора

Співпраця з Європолом

Також Офіс Генпрокурора зазначає, що в Нідерландах Європол створив спеціальну групу та віртуальний командний центр для оперативного аналізу зібраної інформації. Європол також допоміг у блокуванні електронних гаманців хакера.

"Європол надав допомогу у блокуванні електронних гаманців хакера з наявними на них активами", — йдеться у повідомленні.

Докази проти хакера з Миколаєва. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, українська IT-армія вдруге за тиждень зламала російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.

Також ми писали, що 31 грудня українські хакери IT-армії атакували найбільшого виробника платіжних терміналів у Росії. В результаті було зупинено роботу платіжних терміналів по всій країні.