Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Киберполиция разоблачила хакера, который нанес иностранной компании убытков на 2 млн долларов arrow

Киберполиция разоблачила хакера, который нанес иностранной компании убытков на 2 млн долларов

12 января 2024 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Киберполиция разоблачила хакера, который нанес иностранной компании убытков на 2 млн долларов
Киберполиция проводит расследование. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Николаеве был задержан хакер, причинивший американской компании ущерб на сумму 2 миллиона долларов. С 2021 года этот человек использовал программу для подбора паролей, которую разработал самостоятельно, чтобы взломать более 1500 аккаунтов аффилированной компании.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Читайте также:

Хакер нанес американской компании колоссальный ущерб — детали

В сообщении говорится, что после получения доступа к аккаунтам, он разработал и распространил вирус для майнинга криптовалюты, заражая серверное оборудование фирмы. 

В результате, он управлял более миллионом виртуальных компьютеров для добычи криптовалюты и перевел почти 2 миллиона долларов в криптовалюте на свои кошельки.

Полицейские операции, поддержанные специальным подразделением ТОР, привели к обыскам и изъятию компьютерного оборудования, банковских и SIM-карт, а также других улик в Николаеве.

Улики против хакера из Николаева
Улики против хакера из Николаева. Фото: Офис Генпрокурора

Сотрудничество с Европолом

Также Офис Генпрокурора указывает, что в Нидерландах Европол создал специальную группу и виртуальный командный центр для оперативного анализа собранной информации. Европол также помог в блокировке электронных кошельков хакера.

"Европол оказал помощь в блокировании электронных кошельков хакера с имеющимися на них активами", — говорится в сообщении.

Улики против хакера из Николаева
Улики против хакера из Николаева. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, украинская IT-армия второй раз за неделю сломала российский интернет-провайдер АКАДО. Он предоставляет услуги администрации президента России и ФСБ.

Также мы писали, что 31 декабря украинские хакеры IT-армии атаковали крупнейшего производителя платежных терминалов в России. В результате была остановлена работа платежных терминалов по всей стране.

киберполиция
кибератака
хакеры
криптовалюта
Николаев
деньги
мошенничество
кибербезопасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме