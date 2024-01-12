Киберполиция разоблачила хакера, который нанес иностранной компании убытков на 2 млн долларов

Киберполиция проводит расследование. Фото: Офис Генпрокурора

В Николаеве был задержан хакер, причинивший американской компании ущерб на сумму 2 миллиона долларов. С 2021 года этот человек использовал программу для подбора паролей, которую разработал самостоятельно, чтобы взломать более 1500 аккаунтов аффилированной компании.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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В сообщении говорится, что после получения доступа к аккаунтам, он разработал и распространил вирус для майнинга криптовалюты, заражая серверное оборудование фирмы.

В результате, он управлял более миллионом виртуальных компьютеров для добычи криптовалюты и перевел почти 2 миллиона долларов в криптовалюте на свои кошельки.

Полицейские операции, поддержанные специальным подразделением ТОР, привели к обыскам и изъятию компьютерного оборудования, банковских и SIM-карт, а также других улик в Николаеве.

Улики против хакера из Николаева. Фото: Офис Генпрокурора

Сотрудничество с Европолом

Также Офис Генпрокурора указывает, что в Нидерландах Европол создал специальную группу и виртуальный командный центр для оперативного анализа собранной информации. Европол также помог в блокировке электронных кошельков хакера.

"Европол оказал помощь в блокировании электронных кошельков хакера с имеющимися на них активами", — говорится в сообщении.

Улики против хакера из Николаева. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, украинская IT-армия второй раз за неделю сломала российский интернет-провайдер АКАДО. Он предоставляет услуги администрации президента России и ФСБ.

Также мы писали, что 31 декабря украинские хакеры IT-армии атаковали крупнейшего производителя платежных терминалов в России. В результате была остановлена работа платежных терминалов по всей стране.