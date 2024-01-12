Українські кіберфахівці розсекретили дані трьох тисяч компаній РФ, — Мінцифри

Програміст. Ілюстративне фото: DELFI / ANDRIUS UFARTAS

Представники української ІТ-армії злили інформацію з трьох тисяч компаній РФ. Загалом українські фахівці за пів року зламали 200 гігабайт приватних даних з трьох тисяч російських організацій.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

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"IT Army of Ukraine щотижнево планує ділитися звітами про "відкритi дані" країни-агресора. Це допоможе відстежувати прихильників війни й готувати докази проти них для майбутнього міжнародного суду", — зазначили у повідомленні.

Дані російських організацій, які "злили" українські фахівці. Фото: Мінцифри

Також у міністерстві закликали всіх охочих долучатися до ІТ-армії. Для цього необхідно слідкувати за Telegram-каналом проєкту, де постійно оприлюднюють актуальні завдання.

Скриншот допису з Telegram "Мінцифра"

Нагадаємо, раніше українські хакери зламали московського інтернет-провайдера. Частина жителів столиці Росії залишилася без інтернету й телебачення.