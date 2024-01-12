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Українські кіберфахівці розсекретили дані трьох тисяч компаній РФ, — Мінцифри

12 січня 2024 21:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Українські кіберфахівці розсекретили дані трьох тисяч компаній РФ, — Мінцифри
Програміст. Ілюстративне фото: DELFI / ANDRIUS UFARTAS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Представники української ІТ-армії злили інформацію з трьох тисяч компаній РФ. Загалом українські фахівці за пів року зламали 200 гігабайт приватних даних з трьох тисяч російських організацій. 

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

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"IT Army of Ukraine щотижнево планує ділитися звітами про "відкритi дані" країни-агресора. Це допоможе відстежувати прихильників війни й готувати докази проти них для майбутнього міжнародного суду", — зазначили у повідомленні.

українські хакери зламали російські сайти
Дані російських організацій, які "злили" українські фахівці. Фото: Мінцифри

Також у міністерстві закликали всіх охочих долучатися до ІТ-армії. Для цього необхідно слідкувати за Telegram-каналом проєкту, де постійно оприлюднюють актуальні завдання. 

українські хакери зламали російські сайти
Скриншот допису з Telegram "Мінцифра"

Нагадаємо, раніше українські хакери зламали московського інтернет-провайдера. Частина жителів столиці Росії залишилася без інтернету й телебачення.

хакери
Мінцифри
IT
Програмісти
люди
війна в Україні
Росія

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