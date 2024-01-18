Украинские хакеры украли техдокументацию на 500 объектов Минобороны РФ

Хакер взламывает сайты. Фото: Ukrinform

Украинская хакерская группа Blackjack, предположительно связанная с СБУ, осуществила взлом российского государственного предприятия, занимающегося возведением военных сооружений на территории России. В частности, была украдена техническая документация на 500 объектов.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE

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Кража технической документации РФ

Источники говорят, что кибервоенные Украины загрузили более 1,2 терабайта данных из "Главного военно-строительного управления по специальным объектам", включая свыше 500 документов на военные объекты Министерства обороны РФ.

В числе похищенной информации есть данные об арсеналах вооружений, площадках для зенитно-ракетных комплексов, штабах и казармах, включая те, что расположены на территориях Украины, подконтрольных врагу, а также другие технические и проектные материалы. Хакеры также уничтожили семь серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников этого учреждения.

В результате российские специалисты по военному строительству лишились важного массива данных и резервных копий, что затруднит процесс возведения новых объектов, так как им придется полагаться на собственную память.

Напомним, ранее украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера. Часть жителей столицы России остались без интернета и телевидения.

Кроме того, украинская IT-армия второй раз за неделю сломала российский интернет-провайдер АКАДО. Он предоставляет услуги администрации президента России и ФСБ.