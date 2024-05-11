В Ростовській області РФ спалахнула цистерна з паливом — що відомо

Наслідки пожежі. Фото: росЗМІ

У Ростовській області РФ на залізничній станції Куберле в Орловському районі загорілася цистерна з паливом. Подія сталася без постраждалих.

Про це повідомляє росЗМІ.

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За повідомленням МНС РФ, пожежу вдалося локалізувати на площі приблизно 200 квадратних метрів.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи, які демонструють розміри пожежі. На відео можна побачити, як російські рятувальники виконують роботу з приборкання полум'я.

Для локалізації та подолання загоряння залучено значну кількість рятувальників, що свідчить про масштаб пожежі. Причини спалаху залишаються невідомими.

Нагадаємо, у Росії в ніч проти п'ятниці, 10 травня, пролунав вибух на нафтопереробному заводі після нальоту безпілотників. На місці виникла сильна пожежа.

Також нещодавно під прицілом українських безпілотників опинився НПЗ "Газпром нафтохім Салават", який розташований у російській республіці Башкоростан. А 9 травня група ударних БпЛА атакувала нафтобазу у селі Юровка Краснодарського краю РФ.