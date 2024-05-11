В Ростовской области РФ вспыхнула цистерна с топливом — что известно

Последствия пожара Фото: росСМИ

В Ростовской области РФ на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе загорелась цистерна с топливом. Событие произошло без пострадавших.

Об этом сообщает росСМИ.

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По сообщению МЧС РФ, пожар удалось локализовать на площади около 200 квадратных метров.

В социальных сетях появились видеозаписи, демонстрирующие размеры пожара. На видео можно увидеть, как российские спасатели выполняют работу по укрощению пламени.

Для локализации и преодоления возгорания привлечено большое количество спасателей, что свидетельствует о масштабе пожара. Причины вспышки остаются неизвестными.

Напомним, в России в ночь на пятницу, 10 мая, раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе после налета беспилотников. На месте возник сильный пожар.

Также недавно под прицелом украинских беспилотников оказался НПЗ "Газпром нефтехим Салават", расположенный в российской республике Башкоостан. А 9 мая группа ударных БпЛА атаковала нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края РФ.