Залізничні аварії в Росії — з чим пов'язані катастрофи

Залізнична катастрофа в Оренбурзі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія зіштовхнулася з загадковою хвилею залізничних аварій. Нещодавно такі інциденти були зафіксовані в шести регіонах країни-терористки.

Про це повідомляє Newsweek.

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Так, видання зазначає, що в ніч на понеділок, 15 липня поблизу міста Старий Оскіл у Бєлгородській області зійшов із рейок товарний поїзд, який перевозив вантаж для Лебединського гірничо-збагачувального комбінату. Напередодні така ж аварія сталася з поїздом у Воронезькій області.

Також у вівторок, 9 липня інший товарний вагон зійшов з рейок у Московській області під час маневрових робіт, а 26 червня троє людей загинули під час залізничної аварії в республіці Комі.

Водночас днями раніше з рейок зійшли вантажні вагони в місті Новотроїцьк Оренбурзької області, а 9 червня це трапилося і з декількома цистернами з паливом поблизу Усть-Лужського порту в Ленінградській області, де знаходиться один з найбільших нафтових терміналів Росії.

Видання заявляє, що залізничні шляхи відіграють важливу роль у російській логістиці, з огляду на охоплення території країни та малорозвинений автомобільний транспорт.

Офіційна Москва не висловлювала припущень про причетність України до цієї низки випадків, водночас кількома місяцями раніше Центр національного спротиву України вже повідомляв про успішні партизанські операції на російській залізниці проти військово-промислових вантажів.

Нагадаємо, раніше видання Vsquare заявило, що Росія намагалася влаштувати щонайменше вісім диверсій у країнах Балтії та Польщі.

А в американському інституті вивчення війни заявили, що після атаки СБУ на російську нафтобазу у Ростовській області, офіційний Кремль та Z-блогери продовжують скаржитись на погану безпеку навколо російської критичної інфраструктури в тилових районах.