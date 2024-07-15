В РФ скаржаться на низький рівень безпеки навколо об'єктів критичної інфраструктури

Атака на нафтобазу в Росії. Фото: Слово і Діло

Російські офіційні особи та військові блогери продовжують скаржитись на погану безпеку навколо критичної інфраструктури в тилових районах Росії. Сталося це у відповідь на удар українського безпілотника 13 липня по нафтобазі поблизу Цимлянська Ростовської області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські офіційні особи та військові блогери продовжують скаржитись на низький рівень безпеки навколо об'єктів критичної інфраструктури в тилових районах Росії у відповідь на удар українського безпілотника 13 липня по нафтобазі поблизу Цимлянська Ростовської області.

За даними американських аналітиків, російські джерела поширили кадри, на яких двоє охоронців, озброєних протидроновими автоматами, начебто спостерігали за ударом українського безпілотника по нафтобазі, не намагаючись збити дрон, і критикували охоронців за те, що вони не захищали депо.

Російські джерела стверджували, що їхня влада намагалася зняти із себе відповідальність за удари українських безпілотників, наказавши російським об’єктам найняти власну охорону, і поставили під сумнів, чому російський уряд не організував мобільні вогневі групи, які захищають від атаки дронів.

Колишній керівник Російського космічного агентства і сенатор із питань окупації Запорізької області Дмитро Рогозін 14 липня відповів на критику мілблогерів і заявив, що Росгвардія — охоронне агентство, якому доручено захищати режим президента Росії Володимира Путіна від внутрішніх загроз, а також захищати "певну критичну інфраструктуру". Рогозін запропонував сформувати, навчити та оснастити спеціалізовані добровольчі підрозділи БАРС (резерву російської бойової армії) для забезпечення технічної та збройної охорони об’єктів критичної енергетичної та транспортної інфраструктури та закликав уряд Росії та Путіна розглянути його пропозицію. Рогозін керує декількома підрозділами БАРС, у тому числі російським батальйоном БАРС-10 бригади "Царські Волки".

За словами експертів, власники російських нерегулярних формувань раніше намагалися використовувати загрози території Росії, щоб виступати за переміщення своїх сил з прифронтових районів України до прикордонних районів Росії, аби "захищати тил". Російські військові блогери постійно скаржаться на неспроможність російського уряду відповісти на українські удари по російській інфраструктурі та відбити їх.

Нагадаємо, ніч проти 13 липня в російській Ростовській області була неспокійною. Регіон атакували ударні БпЛА. Унаслідок цієї атаки сталася пожежа на нафтобазі.

А вночі у вівторок, 9 липня, в декількох областях Росії прогриміли вибухи. Унаслідок атаки безпілотників у Ростовській області спалахнули трансформатори на електропідстанції, а в місті Калач-на-Дону Волгоградської області загорілася нафтобаза.

Також ми повідомляли про те, що російська ракета "Калібр", яку окупанти випустили в напрямку України, впала й вибухнула у степу біля одного із сіл Калмикії. На місці вибуху утворилася вирва, а навколо розлетілися уламки.