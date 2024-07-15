В РФ жалуются на низкий уровень безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры

Атака на нефтебазу в России. Фото: Слово и Дело

Российские официальные лица и военные блоггеры продолжают жаловаться на плохую безопасность вокруг критической инфраструктуры в тыловых районах России. Произошло это в ответ на удар украинского беспилотника 13 июля по нефтебазе вблизи Цимлянска Ростовской области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Российские официальные лица и военные блоггеры продолжают жаловаться на низкий уровень безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры в тыловых районах России в ответ на удар украинского беспилотника 13 июля по нефтебазе вблизи Цимлянска Ростовской области.

По данным американских аналитиков, российские источники распространили кадры, на которых двое охранников, вооруженных противодроновыми автоматами, будто наблюдали за ударом украинского беспилотника по нефтебазе, не пытаясь сбить дрон, и критиковали охранников за то, что они не защищали депо.

Российские источники утверждали, что их власти пытались снять с себя ответственность за удары украинских беспилотников, приказав российским объектам нанять собственную охрану, и поставили под сомнение, почему российское правительство не организовало мобильные огневые группы, защищающие от атаки дронов.

Бывший руководитель Российского космического агентства и сенатор по оккупации Запорожской области Дмитрий Рогозин 14 июля ответил на критику милблогеров и заявил, что Росгвардия — охранное агентство, которому поручено защищать режим президента России Владимира Путина от внутренних угроз, а также защищать "определенную критическую инфраструктуру". Рогозин предложил сформировать, научить и оснастить специализированные добровольческие подразделения БАРС (резерва российской боевой армии) для обеспечения технической и вооруженной охраны объектов критической энергетической и транспортной инфраструктуры и призвал правительство России и Путина рассмотреть его предложение. Рогозин руководит несколькими подразделениями БАРС, в том числе российским батальоном БАРС-10 бригады "Царские Волки".

По словам экспертов, владельцы российских нерегулярных формирований ранее пытались использовать угрозы территории России, чтобы выступать за перемещение своих сил из прифронтовых районов Украины в приграничные районы России, чтобы "защищать тыл". Российские военные блоггеры постоянно жалуются на несостоятельность российского правительства ответить на украинские удары по российской инфраструктуре и отразить их.

Напомним, ночь на 13 июля в российской Ростовской области была неспокойной. Регион атаковали ударные БПЛА. В результате этой атаки произошел пожар на нефтебазе.

А ночью во вторник 9 июля в нескольких областях России прогремели взрывы. В результате атаки беспилотников в Ростовской области вспыхнули трансформаторы на электроподстанции, а в городе Калач-на-Дону Волгоградской области загорелась нефтебаза.

Также мы сообщали о том, что российская ракета "Калибр", выпущенная оккупантами в направлении Украины, упала и взорвалась в степи возле одного из сел Калмыкии. На месте взрыва образовалась воронка, а вокруг разлетелись обломки.