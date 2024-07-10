У селі в Калмикії впала російська ракета "Калібр" — наслідки атаки

"Калібр", який окупанти випустили по Україні, впав у Калмикії
Уранці в понеділок, 8 липня, у степу біля села Солене в Калмикії впала й вибухнула крилата ракета. За даними поліції, це була ракета 3М14 "Калібр".
Про це у вівторок, 9 липня, повідомив російський Telegram-канал ASTRA.
Що відомо про атаку "Калібру" на Калмикію
На місці вибуху утворилася вирва, а навколо розлетілися уламки. Вочевидь, ракета була несправною. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.
"Від села Солене до кордону з Україною більше 300 кілометрів. За словами виробника, гранична дальність "Калібрів" по наземних цілях перевищує дві з половиною тисячі кілометрів. Ці ракети використовує ВМФ Росії", — йдеться в повідомленні ASTRA.
Нагадаємо, уночі у вівторок 9 липня в декількох областях Росії пролунали вибухи. Місцеві губернатори повідомили про атаку українських безпілотників. Унаслідок цього обстрілу спалахнули пожежі на електропідстанціях і нафтобазі.
Також вибухи вночі 9 липня було чутно в російському Бєлгороді. Там після атаки є пошкодження будинків, автомобілів, господарських і соціальних об'єктів. Одна людина загинула, а ще двоє зазнали поранень.
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