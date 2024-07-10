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"Калібр", який окупанти випустили по Україні, впав у Калмикії

10 липня 2024 08:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У селі в Калмикії впала російська ракета "Калібр" — наслідки атаки
Ракета Х-101, що впала в Калмикії 1 лютого 2023 року. Фото ілюстративне: t.me/astrapress
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уранці в понеділок, 8 липня, у степу біля села Солене в Калмикії впала й вибухнула крилата ракета. За даними поліції, це була ракета 3М14 "Калібр".

Про це у вівторок, 9 липня, повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

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Скриншот повідомлення Telegram-каналу ASTRA

Що відомо про атаку "Калібру" на Калмикію

На місці вибуху утворилася вирва, а навколо розлетілися уламки. Вочевидь, ракета була несправною. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

"Від села Солене до кордону з Україною більше 300 кілометрів. За словами виробника, гранична дальність "Калібрів" по наземних цілях перевищує дві з половиною тисячі кілометрів. Ці ракети використовує ВМФ Росії", — йдеться в повідомленні ASTRA.

Нагадаємо, уночі у вівторок 9 липня в декількох областях Росії пролунали вибухи. Місцеві губернатори повідомили про атаку українських безпілотників. Унаслідок цього обстрілу спалахнули пожежі на електропідстанціях і нафтобазі.

Також вибухи вночі 9 липня було чутно в російському Бєлгороді. Там після атаки є пошкодження будинків, автомобілів, господарських і соціальних об'єктів. Одна людина загинула, а ще двоє зазнали поранень.

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