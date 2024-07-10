В селе в Калмыкии упала российская ракета "Калибр" — последствия атаки

Ракета Х-101, которая упала в Калмыкии 1 февраля 2023 года. Фото иллюстративное: t.me/astrapress

Утром в понедельник, 8 июля, в степи у села Соленое в Калмыкии упала и взорвалась крылатая ракета. По данным полиции, это была ракета 3М14 "Калибр".

Об этом во вторник, 9 июля, сообщил российский Telegram-канал ASTRA.

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Скриншот сообщения Telegram-канала ASTRA

Что известно об атаке "Калибра" на Калмыкию

На месте взрыва образовалась воронка, а вокруг разлетелись обломки. По всей вероятности, ракета была неисправной. Обошлось без разрушений и пострадавших.

"От села Соленое до границы с Украиной более 300 километров. По словам производителя, предельная дальность "Калибров" по наземным целям превышает две с половиной тысячи километров. Эти ракеты использует ВМФ России", — говорится в сообщении ASTRA.

Напомним, ночью во вторник 9 июля в нескольких областях России раздались взрывы. Местные губернаторы сообщили об атаке украинских беспилотников. В результате этого обстрела вспыхнули пожары на электроподстанциях и нефтебазе.

Также взрывы ночью 9 июля были слышны в российском Белгороде. Там после атаки есть повреждения домов, автомобилей, хозяйственных и социальных объектов. Один человек погиб, а еще двое получили ранения.