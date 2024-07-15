Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Мінімум вісім диверсій за останні роки — як Росія вчиняла їх у країнах Балтії та Польщі arrow

Мінімум вісім диверсій за останні роки — як Росія вчиняла їх у країнах Балтії та Польщі

15 липня 2024 14:27
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Диверсії Росії в Європі — зафіксовано вісім спроб підривної діяльності
Бійці елітного спецназу РФ, які влаштовують диверсії в Європі. Фото: росЗМІ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У країнах Балтії та Польщі Росія намагалася влаштувати щонайменше вісім диверсій впродовж декількох останніх років. Диверсантів часто вербують через додаток Telegram.

Про факти спроб підривної діяльності РФ у Європі пише Видання Vsquare.

Читайте також:

Шпигунство Росії у Східній Європі

Цього року Служба безпеки Естонії затримала 13 російських громадян за осквернення кількох національних меморіалів та псування автомобілів міністра внутрішніх справ і журналіста.

У Латвії в лютому двоє чоловіків намагалися підпалити Музей окупації, а в Литві в травні загорівся магазин IKEA.

Торік у Польщі групу зловмисників засудили за шпигунство на користь Росії та планування підриву залізниці, якою доставляли допомогу Україні.

Спільним у цих випадках є те, що диверсантів часто вербують через додаток Telegram.

Нагадаємо, у Північноатлантичному Альянсі запідозрили Росію у мінуванні критичної підводної інфраструктури Євросоюзу у Північному морі. Про це НАТО дізналося від компаній, які керують нафтогазовими буровими установками, трубопроводами, електро- та телекомунікаційними кабелями.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який приховав на дорогах Запоріжжя вебкамери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ. 

Також Служба безпеки виявила та затримала агента Росії, який коригував ракетні удари по Слов'янську та Лиману. 

Європейський союз Польща Литва Естонія шпигунство Латвія Європа диверсія ЄС Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня