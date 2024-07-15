Диверсії Росії в Європі — зафіксовано вісім спроб підривної діяльності

Бійці елітного спецназу РФ, які влаштовують диверсії в Європі. Фото: росЗМІ

У країнах Балтії та Польщі Росія намагалася влаштувати щонайменше вісім диверсій впродовж декількох останніх років. Диверсантів часто вербують через додаток Telegram.

Про факти спроб підривної діяльності РФ у Європі пише Видання Vsquare.

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Шпигунство Росії у Східній Європі

Цього року Служба безпеки Естонії затримала 13 російських громадян за осквернення кількох національних меморіалів та псування автомобілів міністра внутрішніх справ і журналіста.

У Латвії в лютому двоє чоловіків намагалися підпалити Музей окупації, а в Литві в травні загорівся магазин IKEA.

Торік у Польщі групу зловмисників засудили за шпигунство на користь Росії та планування підриву залізниці, якою доставляли допомогу Україні.

Спільним у цих випадках є те, що диверсантів часто вербують через додаток Telegram.

Нагадаємо, у Північноатлантичному Альянсі запідозрили Росію у мінуванні критичної підводної інфраструктури Євросоюзу у Північному морі. Про це НАТО дізналося від компаній, які керують нафтогазовими буровими установками, трубопроводами, електро- та телекомунікаційними кабелями.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який приховав на дорогах Запоріжжя вебкамери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ.

Також Служба безпеки виявила та затримала агента Росії, який коригував ракетні удари по Слов'янську та Лиману.