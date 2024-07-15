Диверсии России в Европе — зафиксировано восемь попыток взрывной деятельности

Бойцы элитного спецназа РФ, устраивающие диверсии в Европе. Фото: росСМИ

В странах Балтии и Польше Россия пыталась устроить по меньшей мере восемь диверсий в течение нескольких последних лет. Диверсантов часто вербуют через приложение Telegram.

О фактах попыток подрывной деятельности РФ в Европе пишет Издание Vsquare.

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Шпионаж России в Восточной Европе

В этом году Служба безопасности Эстонии задержала 13 российских граждан за осквернение нескольких национальных мемориалов и порчу автомобилей министра внутренних дел и журналиста.

В Латвии в феврале двое мужчин пытались поджечь Музей оккупации, а в Литве в мае загорелся магазин IKEA.

В прошлом году в Польше группа злоумышленников была осуждена за шпионаж в пользу России и планирование подрыва железной дороги, которой доставляли помощь Украине.

Общим в этих случаях является то, что диверсанты часто вербуют через приложение Telegram.

Напомним, в Североатлантическом Альянсе заподозрили Россию в минировании критической подводной инфраструктуры Евросоюза в Северном море. Об этом НАТО узнало от компаний, управляющих нефтегазовыми буровыми установками, трубопроводами, электро- и телекоммуникационными кабелями.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который скрыл на дорогах Запорожья вебкамеры, чтобы шпионить за колоннами ВСУ.

Также Служба безопасности обнаружила и задержала агента России, корректировавшего ракетные удары по Славянску и Лиману.