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Минимум восемь диверсий за последние годы — как Россия совершала их в странах Балтии и Польше

15 июля 2024 14:27
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Диверсии России в Европе — зафиксировано восемь попыток взрывной деятельности
Бойцы элитного спецназа РФ, устраивающие диверсии в Европе. Фото: росСМИ
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В странах Балтии и Польше Россия пыталась устроить по меньшей мере восемь диверсий в течение нескольких последних лет. Диверсантов часто вербуют через приложение Telegram.

О фактах попыток подрывной деятельности РФ в Европе пишет Издание Vsquare.

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В этом году Служба безопасности Эстонии задержала 13 российских граждан за осквернение нескольких национальных мемориалов и порчу автомобилей министра внутренних дел и журналиста.

В Латвии в феврале двое мужчин пытались поджечь Музей оккупации, а в Литве в мае загорелся магазин IKEA.

В прошлом году в Польше группа злоумышленников была осуждена за шпионаж в пользу России и планирование подрыва железной дороги, которой доставляли помощь Украине.

Общим в этих случаях является то, что диверсанты часто вербуют через приложение Telegram.

Напомним, в Североатлантическом Альянсе заподозрили Россию в минировании критической подводной инфраструктуры Евросоюза в Северном море. Об этом НАТО узнало от компаний, управляющих нефтегазовыми буровыми установками, трубопроводами, электро- и телекоммуникационными кабелями.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который скрыл на дорогах Запорожья вебкамеры, чтобы шпионить за колоннами ВСУ.

Также Служба безопасности обнаружила и задержала агента России, корректировавшего ракетные удары по Славянску и Лиману.

Европейский союз Польша Литва Эстония шпионаж Латвия Европа диверсия ЕС Россия

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