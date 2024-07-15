Железнодорожная катастрофа в Оренбурге. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия столкнулась с загадочной волной железнодорожных аварий. Недавно подобные инциденты были зафиксированы в шести регионах страны-террористки.

Об этом сообщает Newsweek.

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Так, издание отмечает, что в ночь на понедельник, 15 июля, близ города Старый Оскол в Белгородской области сошел с рельсов товарный поезд, который перевозил груз для Лебединского горно-обогатительного комбината. Накануне такая же авария произошла с поездом в Воронежской области.

Также во вторник, 9 июля другой товарный вагон сошел с рельсов в Московской области во время маневровых работ, а 26 июня три человека погибли во время железнодорожной аварии в республике Коми.

В то же время, на днях ранее с рельсов сошли грузовые вагоны в городе Новотроицкое Оренбургской области, а 9 июня это случилось и с несколькими цистернами с топливом близ Усть-Лужского порта в Ленинградской области, где находится один из крупнейших нефтяных терминалов России.

Издание заявляет, что железнодорожные пути играют важную роль в российской логистике, учитывая охват территории страны и малоразвитый автомобильный транспорт.

Официальная Москва не высказывала предположений о причастности Украины к этому ряду случаев, в то же время несколькими месяцами ранее Центр национального сопротивления Украины уже сообщал об успешных партизанских операциях на российской железной дороге против военно-промышленных грузов.

Напомним, ранее издание Vsquare заявило, что Россия пыталась устроить не менее восьми диверсий в странах Балтии и Польши.

А в американском институте изучения войны заявили, что после атаки СБУ на российскую нефтебазу в Ростовской области официальный Кремль и Z-блоггеры продолжают жаловаться на плохую безопасность вокруг российской критической инфраструктуры в тыловых районах.