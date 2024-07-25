В Росії розбився ударний гелікоптер Мі-28, екіпаж загинув

В Росії розбився ударний гелікоптер Мі-28 — подробиці інциденту
В Калузькій області Російської Федерації зазнав авіатрощі ударний гелікоптер Мі-28 Повітряно-космічних сил Росії. Екіпаж внаслідок цього інциденту загинув.
Про це повідомив губернатор Владислав Шапша у четвер, 25 липня.
Розбився російський гелікоптер Мі-28
"У Жиздринському районі зазнав аварії вертоліт Мі-28", — повідомив Шапша.
Губернатор також уточнив, що на місці аварії працюють оперативна група та рятувальники. Подробиць губернатор не надав.
Інформація Міноборони РФ
В міноборони держави-агресора повідомили, що у Калузькій області під час планового польоту зазнав аварії вертоліт Мі-28. Його екіпаж загинув.
Попередньою причиною авіакатастрофи стала технічна несправність. Гелікоптер впав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань або постраждалих нема.
Ударний гелікоптер Мі-28
Гелікоптер Мі-28 — це ударний гелікоптер ПКС Росії. Він активно використовується у війнах, які веде держава-агресор.
Зокрема, в Україні росіяни використовують їх для ударів по позиціях Сил оборони. Відомо, що кілька таких гелікоптерів були збиті українськими зенітниками.
Нагадаємо, у Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат. Значних збитків зазнав "АС-36", які не дозволяють продовжувати випробування.
Раніше ми писали, що у Ростовській області впав ворожий ударний гелікоптер Мі-28. Він злетів для перехоплення дронів, проте ця місія стала для нього останньою.
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