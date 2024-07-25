В России разбился ударный вертолет Ми-28, экипаж погиб

Ударный вертолет Ми-28. Фото иллюстративное: росСМИ

В Калужской области Российской Федерации потерпел авиатрость ударный вертолет Ми-28 Воздушно-космических сил России. Экипаж в результате этого инцидента погиб.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в четверг, 25 июля.

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"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет Ми-28", — сообщил Шапша.

Губернатор также уточнил, что на месте крушения работают оперативная группа и спасатели. Подробностей губернатор не предоставил.

Информация Минобороны РФ

В минобороны государства-агрессора сообщили, что в Калужской области во время планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Его экипаж погиб.

Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений или пострадавших нет.

Заявление министерства обороны РФ. Фото: скриншот

Ударный вертолет Ми-28

Вертолет Ми-28 — это ударный вертолет ВКС России. Он активно используется в войнах, ведущих государство-агрессор.

В частности, в Украине россияне используют их для ударов по позициям сил обороны. Известно, что несколько таких вертолетов были сбиты украинскими зенитчиками.

Напомним, в Норвежском море столкнулись русские корабль и глубоководный аппарат. Значительный ущерб понес "АС-36", не позволяющий продолжать испытания.

Ранее мы писали, что в Ростовской области упал вражеский ударный вертолет Ми-28 . Он взлетел для перехвата дронов, однако эта миссия стала для него последней.