В России разбился ударный вертолет Ми-28, экипаж погиб

В России разбился ударный вертолет Ми-28 — подробности инцидента
В Калужской области Российской Федерации потерпел авиатрость ударный вертолет Ми-28 Воздушно-космических сил России. Экипаж в результате этого инцидента погиб.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в четверг, 25 июля.
Разбился российский вертолет Ми-28
"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет Ми-28", — сообщил Шапша.
Губернатор также уточнил, что на месте крушения работают оперативная группа и спасатели. Подробностей губернатор не предоставил.
Информация Минобороны РФ
В минобороны государства-агрессора сообщили, что в Калужской области во время планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Его экипаж погиб.
Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений или пострадавших нет.
Ударный вертолет Ми-28
Вертолет Ми-28 — это ударный вертолет ВКС России. Он активно используется в войнах, ведущих государство-агрессор.
В частности, в Украине россияне используют их для ударов по позициям сил обороны. Известно, что несколько таких вертолетов были сбиты украинскими зенитчиками.
Напомним, в Норвежском море столкнулись русские корабль и глубоководный аппарат. Значительный ущерб понес "АС-36", не позволяющий продолжать испытания.
Ранее мы писали, что в Ростовской области упал вражеский ударный вертолет Ми-28 . Он взлетел для перехвата дронов, однако эта миссия стала для него последней.
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