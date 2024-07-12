У Норвезькому морі корабель Росії зіткнувся з глибоководним апаратом АС-36

Російський глибоководний апарат "АС-36". Фото: росЗМІ

У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат. Значних збитків зазнав "АС-36", які не дозволяють продовжувати випробування.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Зіткнення корабля з глибоководним апаратом

У ГУР зазначили, що зіткнення сталося 1 липня під час випробувань в акваторії Норвезького моря. Пошкоджень зазнав модернізований російський глибоководний апарат "АС-36".



"Модернізація апарата відбувалось у Санкт-Петербурзі на потужностях "канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року. Носієм "АС-36" став рятувальний корабель північного флоту РФ "Михаил Рудницкий", — йдеться у повідомленні.

Під час спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудницкого" втратив контроль, що призвело до зіткнення корпусів корабля і "АС-36".



У ГУР повідомили, що внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування. Наразі росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36".

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 липня російський надсучасний літак Sukhoi Superjet 100NEW-95 розбився під час вильоту на випробування з аеродрому "Жуковський". За попередніми даними, загинуло три особи.

Також російські війська 8 липня здійснили масований ракетний обстріл України. У мережі з'явилися кадри польоту ракет над Каспійським морем під час атаки окупантів.