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У Норвезькому морі російський корабель зіткнувся з глибоководним апаратом

12 липня 2024 19:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Норвезькому морі корабель Росії зіткнувся з глибоководним апаратом АС-36
Російський глибоководний апарат "АС-36". Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат. Значних збитків зазнав "АС-36", які не дозволяють продовжувати випробування.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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У ГУР зазначили, що зіткнення сталося 1 липня під час випробувань в акваторії Норвезького моря. Пошкоджень зазнав модернізований російський глибоководний апарат "АС-36". 
 
"Модернізація апарата відбувалось у Санкт-Петербурзі на потужностях "канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року. Носієм "АС-36" став рятувальний корабель північного флоту РФ "Михаил Рудницкий", — йдеться у повідомленні.

Під час спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудницкого" втратив контроль, що призвело до зіткнення корпусів корабля і "АС-36".
 
У ГУР повідомили, що внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування. Наразі росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36".

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Допис ГУР МО. Фото: скриншот 

Нагадаємо, 12 липня російський надсучасний літак Sukhoi Superjet 100NEW-95 розбився під час вильоту на випробування з аеродрому "Жуковський". За попередніми даними, загинуло три особи.

Також російські війська 8 липня здійснили масований ракетний обстріл України. У мережі з'явилися кадри польоту ракет над Каспійським морем під час атаки окупантів.

росія корабель Норвегія росіяни море ГУР

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