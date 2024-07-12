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В Норвежском море российский корабль столкнулся с глубоководным аппаратом

12 июля 2024 19:00
Виктория Козырь - редактор
В Норвежском море корабль России столкнулся с глубоководным аппаратом АС-36
Российский глубоководный аппарат "АС-36". Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

В Норвежском море столкнулись российские корабль и глубоководный аппарат. Значительные убытки понес "АС-36", которые не позволяют продолжать испытания.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в пятницу, 12 июля.

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В ГУР отметили, что столкновение произошло 1 июля во время испытаний в акватории Норвежского моря. Повреждение получил модернизированный российский глубоководный аппарат "АС-36".

"Модернизация аппарата происходила в Санкт-Петербурге на мощностях "Канонерского судоремонтного завода" с 2017 года. Носителем "АС-36" стал спасательный корабль северного флота РФ "Михаил Рудницкий", — говорится в сообщении.

Во время спуска глубоководного аппарата на воду экипаж "Рудницкого" потерял контроль, что привело к столкновению корпусов корабля и "АС-36".

В ГУР сообщили, что в результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, не позволяющие продолжать испытания. Сейчас россияне проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта "АС-36".

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Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, 12 июля российский сверхсовременный самолет Sukhoi Superjet 100NEW-95 разбился во время вылета на испытания с аэродрома "Жуковский". По предварительным данным, погибли три человека.

Также российские войска 8 июля совершили массированный ракетный обстрел Украины. В сети появились кадры полета ракет над Каспийским морем во время атаки оккупантов.

россия корабль Норвегия россияне море ГУР

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