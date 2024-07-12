Аварія пасажирського літака "Газпром авіа" у Росії — нові деталі про загиблих

Кадри з місця падіння російського літака Superjet 100. Фото: росЗМІ

У Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. НА борту перебували лише троє членів екіпажу, які працювали в "Газпром авіа" — усі вони загинули.

Про це повідомили росЗМІ.

Читайте також:

Загиблий екіпаж Sukhoi Superjet 100 працював у "Газпром авіа"

У п'ятницю, 12 липня, у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. На борту перебували лише три члени екіпажу – всі вони загинули.

РосЗМІ повідомляли, що загиблі пілоти та бортпровідник працювали в компанії "Громадянські літаки Сухого" і перед катастрофою здійснювали на літаку тестовий політ після його ремонту. Однак, згідно з новими даними, всі троє членів екіпажу були співробітниками авіакомпанії "Газпром авіа", якій належав літак. Це свідчить про те, що літак після ремонту вже було передано власнику.

Пабліки стверджували, що на борту літака знаходилися 53-річний капітан Євген Булавко, 53-річний другий пілот Володимир Харламов та 44-річний бортпровідник Максим Лукманов. Пізніше інформацію підтвердили державні агентства.

У росЗМІ повідомляється, що командир був "досвідченим пілотом", який до "Газпром авіа" працював у Nordstar, а екіпаж перед падінням відводив літак від житлових будинків, завдяки чому вдалося уникнути жертв на землі.

Загиблі члени екіпажу. Фото: росЗМІ

Згідно з витоками з бази Податкової служби, у 2019 та 2021 роках усі троє загиблих отримували дохід саме у "Газпром авіа". Булавко за 2021 рік отримав понад 9 млн рублів, Харламов – понад 7 млн, Лукманов – 1,3 млн рублів.

Також стало відомо, що Булавко був прописаний у Митищах, у нього залишилися дружина та як мінімум двоє дітей — сини 18 та 22 років. Харламов жив у Електросталі, у нього залишилися дружина і як мінімум двоє дітей – дорослі син та дочка. Лукманов був прописаний у Магадані.

Нагадаємо, у Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат. Значних збитків зазнав "АС-36", які не дозволяють продовжувати випробування.

Раніше ми писали, що у Ростовській області впав ворожий ударний гелікоптер Мі-28. Він злетів для перехоплення дронів, проте ця місія стала для нього останньою.