Авария пассажирского самолета "Газпром авиа" в России — новые детали о погибших

Фото с места падения российского самолета Superjet 100. Фото: росСМИ

В Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. На борту находились только трое членов экипажа, работавших в "Газпром авиа" — все они погибли.

Об этом сообщили РосСМИ.

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Погибший экипаж Sukhoi Superjet 100 работал в "Газпром авиа"

В пятницу, 12 июля, в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. На борту находились всего три члена экипажа – все они погибли.

РосСМИ сообщали, что погибшие пилоты и бортпроводник работали в компании "Гражданские самолеты Сухого" и перед крушением совершали на самолете тестовый полет после его ремонта. Однако, согласно новым данным, все трое членов экипажа были сотрудниками авиакомпании "Газпром авиа", которой принадлежал самолет. Это свидетельствует о том, что самолет после ремонта уже был передан владельцу.

Паблики утверждали, что на борту самолета находились 53-летний капитан Евгений Булавко, 53-летний второй пилот Владимир Харламов и 44-летний бортпроводник Максим Лукманов. Позже информацию подтвердили государственные агентства.

В росСМИ сообщается, что командир был "опытным пилотом", который до "Газпрома авиа" работал в Nordstar, а экипаж перед падением отводил самолет от жилых домов, благодаря чему удалось избежать жертв на земле.

Погибшие члены экипажа. Фото: росСМИ

Согласно утечкам из базы Налоговой службы, в 2019 и 2021 годах все трое погибших получали доход именно в "Газпром авиа". Булавко за 2021 год получил более 9 млн рублей, Харламов – более 7 млн, Лукманов – 1,3 млн рублей.

Также стало известно, что Булавко был прописан в Мытищах, у него остались жена и как минимум двое детей – сыновья 18 и 22 лет. Харламов жил в Электростале, у него остались жена и как минимум двое детей — взрослые сын и дочь. Лукманов был прописан в Магадане.

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