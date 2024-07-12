Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Погибшие члены экипажа Superjet 100 работали в "Газпром авиа" arrow

Погибшие члены экипажа Superjet 100 работали в "Газпром авиа"

12 июля 2024 20:11
Валерия Барановская - редактор
Авария пассажирского самолета "Газпром авиа" в России — новые детали о погибших
Фото с места падения российского самолета Superjet 100. Фото: росСМИ
Валерия Барановская - редактор

В Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. На борту находились только трое членов экипажа, работавших в "Газпром авиа" — все они погибли.

Об этом сообщили РосСМИ.

Читайте также:

Погибший экипаж Sukhoi Superjet 100 работал в "Газпром авиа"

В пятницу, 12 июля, в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. На борту находились всего три члена экипажа – все они погибли.

РосСМИ сообщали, что погибшие пилоты и бортпроводник работали в компании "Гражданские самолеты Сухого" и перед крушением совершали на самолете тестовый полет после его ремонта. Однако, согласно новым данным, все трое членов экипажа были сотрудниками авиакомпании "Газпром авиа", которой принадлежал самолет. Это свидетельствует о том, что самолет после ремонта уже был передан владельцу.

Паблики утверждали, что на борту самолета находились 53-летний капитан Евгений Булавко, 53-летний второй пилот Владимир Харламов и 44-летний бортпроводник Максим Лукманов. Позже информацию подтвердили государственные агентства.

В росСМИ сообщается, что командир был "опытным пилотом", который до "Газпрома авиа" работал в Nordstar, а экипаж перед падением отводил самолет от жилых домов, благодаря чему удалось избежать жертв на земле.

Погибшие члены экипажа Superjet 100 работали в "Газпром авиа" - фото 1
Погибшие члены экипажа. Фото: росСМИ

Согласно утечкам из базы Налоговой службы, в 2019 и 2021 годах все трое погибших получали доход именно в "Газпром авиа". Булавко за 2021 год получил более 9 млн рублей, Харламов – более 7 млн, Лукманов – 1,3 млн рублей.

Также стало известно, что Булавко был прописан в Мытищах, у него остались жена и как минимум двое детей – сыновья 18 и 22 лет. Харламов жил в Электростале, у него остались жена и как минимум двое детей — взрослые сын и дочь. Лукманов был прописан в Магадане.

Напомним, в Норвежском море столкнулись русские корабль и глубоководный аппарат. Значительный ущерб понес "АС-36", не позволяющий продолжать испытания.

Ранее мы писали, что в Ростовской области упал вражеский ударный вертолет Ми-28 . Он взлетел для перехвата дронов, однако эта миссия стала для него последней.

самолет авария россияне авиакатастрофа Россия жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля