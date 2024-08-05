В Росії арештували посадовців Міноборони

Макет парку "Патріот" під Москвою. Фото: росЗМІ

У понеділок, 5 серпня, у Москві заарештували двох посадовців Міністерства оборони Росії. Їх звинувачують у корупції.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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За постановою московського суду був заарештований директор парку "Патріот" Міноборони РФ В’ячеслав Ахмедов за звинуваченням у шахрайстві. Водночас у справі затримано заступника начальника Департаменту інноваційного розвитку Міноборони Росії генерал-майора Володимира Шестерова, який наразі чекає на рішення суду щодо запобіжного заходу.

"За даними слідства, зазначені особи разом зі співучасниками причетні до розкрадання бюджетних грошей, виділених на забезпечення діяльності та функціонування центрального військово-патріотичного парку культури та відпочинку збройних сил РФ "Патріот" і конгресно-виставкового центру "Патріот", — заявила представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

Ця інформація з’явилася на тлі арештів ряду високопосадовців та військових Міністерства оборони Росії за підозрою в корупції після того, як у травні президент РФ Володимир Путін звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони, замінивши його на колишнього першого віцепрем’єра Андрія Бєлоусова.