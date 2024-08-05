Вибух на заводі в Росії — троє людей загинуло

Пожежа і дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот відео

У понеділок увечері, 5 серпня, в місті Стерлітамак на військовому заводі "Авангард" у Росії стався вибух. Внаслідок події загинуло не менше трьох людей.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, вибух трапився під час демонтажу трубопроводу ремонтною бригадою в одному з цехів, внаслідок чого загинули всі троє членів команди.

Причини інциденту наразі розслідуються. За словами представників слідчого комітету РФ, існує версія, що під час різання труб працівники могли порушити техніку безпеки, що призвело до спалаху газоповітряної суміші.

Завод "Авангард", що входить до складу державної корпорації "Ростех", займається реалізацією оборонних контрактів і виробляє деталі для систем залпового вогню. Це підприємство перебуває під санкціями з боку Європейського Союзу, Швейцарії та України.