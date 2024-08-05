Взрыв на заводе в России — три человека погибли

Пожар и дым после взрыва. Фото иллюстративный: скриншот видео

В понедельник вечером, 5 августа, в городе Стерлитамак на военном заводе "Авангард" в России произошел взрыв. В результате происшествия погибли не менее трех человек.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел во время демонтажа трубопровода ремонтной бригадой в одном из цехов, в результате чего погибли все трое членов команды.

Причины инцидента расследуются. По словам представителей следственного комитета РФ, существует версия, что во время резки труб работники могли нарушить технику безопасности, что привело к возгоранию газовоздушной смеси.

Входящий в состав государственной корпорации "Ростех" завод "Авангард" занимается реализацией оборонных контрактов и производит детали для систем залпового огня. Это предприятие находится под санкциями Европейского Союза, Швейцарии и Украины.