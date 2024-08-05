У Волгограді лунали вибухи — росіяни скаржаться на відсутність світла

У Волгограді лунали потужні вибухи — зафіксовано пожежу на підстанції
5 серпня 2024 08:35
Пожежа на підстанції у Волгограді. Фото: скриншот з відео
У Волгограді у ніч на 5 серпня лунали потужні вибухи. Росіяни заявили про пожежу на підстанції.
Про це повідомляють росЗМІ.
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Відомо, що внаслідок вибухів та пожежі Ворошиловський район міста залишився без електрики.
За словами росіян, під ранок світло почало з'являтися, однак не у всіх будинках. Причини вибухів невідомі.
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