В Волгограде раздавались взрывы — россияне жалуются на отсутствие света

В Волгограде раздавались мощные взрывы — зафиксирован пожар на подстанции
5 августа 2024 08:35
Пожар на подстанции в Волгограде Фото: скриншот с видео
В Волгограде в ночь на 5 августа раздавались мощные взрывы. Россияне заявили о пожаре на подстанции.
Об этом сообщают росСМИ.
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Известно, что в результате взрывов и пожара Ворошиловский район города остался без электричества.
По словам россиян, к утру свет начал появляться, однако не во всех домах. Причины взрывов неизвестны.
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