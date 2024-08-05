В Волгограде раздавались взрывы — россияне жалуются на отсутствие света

Пожар на подстанции в Волгограде Фото: скриншот с видео

В Волгограде в ночь на 5 августа раздавались мощные взрывы. Россияне заявили о пожаре на подстанции.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар на подстанции в Волгограде

Известно, что в результате взрывов и пожара Ворошиловский район города остался без электричества.

Пожар на подстанции в Волгограде Фото: росСМИ

По словам россиян, к утру свет начал появляться, однако не во всех домах. Причины взрывов неизвестны.