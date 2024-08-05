В России арестовали чиновников Минобороны

Макет парка "Патриот" под Москвой. Фото: росСМИ

В понедельник, 5 августа, в Москве арестовали двух должностных лиц Министерства обороны России. Их обвиняют в коррупции.

Об этом сообщила российские СМИ.

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По решению московского суда был арестован директор парка "Патриот" Минобороны РФ Вячеслав Ахмедов по обвинению в мошенничестве. В то же время по делу задержан заместитель начальника Департамента инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимир Шестеров, который сейчас ждет решения суда по мере пресечения.

"По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных денег, выделенных на обеспечение деятельности и функционированию центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил РФ "Патриот" и конгрессно-выставочного центра "Патриот", — заявила представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Эта информация появилась на фоне арестов ряда высокопоставленных должностных лиц и военных Министерства обороны России по подозрению в коррупции после того, как в мае президент РФ Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны, заменив его на бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.