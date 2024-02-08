В Польщі готуються до візиту Дениса Шмигаля, — посол

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабінет міністрів

У Варшаві на кінець березня заплановане спільне засідання урядів України та Польщі. Зараз триває підготовка візиту до польської столиці прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це PAP Studio повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

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Візит Шмигаля до Польщі

Зварич згадав про січневий візит прем'єр-міністра Дональда Туска до Києва. Посол наголосив, що візит став відкриттям нової сторінки у польсько-українських відносинах. Відбулася грунтовна розмова, яка окреслила план спільних дій між двома країнами на найближче майбутнє.

"Ми хочемо розмовляти один з одним, реалізовувати багато хороших проєктів, зміцнювати наше стратегічне партнерство, і я думаю, що це шлях у правильному напрямку", – сказав Зварич.

Також Зварич розповів про підготовку запланованого візиту прем'єр-міністра Шмигаля до Варшави й зазначив, що це "не лише офіційний візит, а й спільні міжурядові консультації, навіть, скажімо, спільне засідання українського та польського урядів".

"Це також буде такий дуже важливий формат для наших відносин. Є також дуже багато дуже конкретних, практичних планів у сфері економічного співробітництва, у сфері озброєнь, у сфері безпеки", — додав посол.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із парламентською делегацією Болгарії на чолі з головою Народних зборів Росеном Желязковим. Сторони обговорили можливості спільного виробництва техніки та підготовку бійців ЗСУ.

Нагадаємо, Денис Шмигаль назвав підсумкові цифри фінансової допомоги Україні від Японії. За його словами, загальна сума вже перевищила понад 4,5 мільярда доларів.