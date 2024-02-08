В Польше готовятся к визиту Дениса Шмыгаля, — посол
В Варшаве к концу марта запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши. Сейчас идет подготовка визита в польскую столицу премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом PAP Studio сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.
Визит Шмыгаля в Польшу
Зварыч вспомнил о январском визите премьер-министра Дональда Туска в Киев. Посол подчеркнул, что визит стал открытием новой страницы в польско-украинских отношениях. Состоялся обстоятельный разговор, который очертил план совместных действий между двумя странами на ближайшее будущее.
"Мы хотим разговаривать друг с другом, реализовывать много хороших проектов, укреплять наше стратегическое партнерство, и я думаю, что это путь в правильном направлении", — сказал Зварич.
Также Зварыч рассказал о подготовке запланированного визита премьер-министра Шмыгаля в Варшаву и отметил, что это "не только официальный визит, но и совместные межправительственные консультации, даже, скажем, совместное заседание украинского и польского правительств".
"Это также будет такой важный формат для наших отношений. Есть также очень много очень конкретных, практических планов в сфере экономического сотрудничества, в сфере вооружений, в сфере безопасности", — добавил посол.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с парламентской делегацией Болгарии во главе с главой Народного собрания Росеном Желязковым. Стороны обсудили возможность совместного производства техники и подготовку бойцов ВСУ.
Денис Шмигаль назвал итоговые цифры финансовой помощи Украине от Японии. По его словам, общая сумма уже превысила более 4,5 млрд долларов.
Читайте Новини.LIVE!