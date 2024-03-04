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В Польщі біля кордону з Росією впав невідомий летючий об’єкт

4 березня 2024 18:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Польщі біля кордону з Росією впав невідомий летючий об’єкт
Польські правоохоронці. Фото: PAP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Польщі поблизу кордону з Росією впав невідомий летючий об'єкт. Інцидент стався біля населеного пункту Мілаково у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Про це повідомило RMF24 в понеділок, 4 березня.

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Невідомий об'єкт помітив місцевий житель у Мілаково. Чоловік одразу звернувся до поліції. За попередньою інформацією, як встановили правоохоронці це був метеорологічний зонд.

"Зараз його охороняють офіцери, потім передадуть армії. Ми надамо інформацію, що це за предмет і звідки він узявся", — вказав представник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський.

Як вказує видання, ймовірно, повітряний предмет прилетів з Калінінградської області Росії. Жителів воєводства не евакуйовували, в цьому не було потреби, зазначили в поліції.

Нагадаємо, українські військові помітили невідомий об'єкт у повітрі на фронті. На відео видно предмет, який повільно рухався в небі.

Також ми писали про те, що від початку повномасштабної війни в Україні торгівля між Польщею та Росією збільшився у кілька разів. Загалом зафіксували товарообіг на сотні мільйонів доларів.

Польща
поліція
непізнаний летючий об’єкт
НЛО
Росія

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