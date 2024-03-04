Польские правоохранители. Фото: PAP

В Польше возле границы с Россией упал неизвестный летающий объект. Инцидент произошел около населенного пункта Милаково в Варминско-Мазурском воеводстве.

Об этом сообщило RMF24 в понедельник, 4 марта.

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Падение неизвестного объекта в Польше

Неизвестный объект заметил местный житель в Милаково. Мужчина сразу обратился в полицию. По предварительной информации, как установили правоохранители, это был метеорологический зонд.

"Сейчас его охраняют офицеры, затем передадут армии. Мы предоставим информацию, что это за предмет и откуда он взялся", — указал представитель Варминско-Мазурской полиции Рафал Яцковский.

Как указывает издание, вероятно, воздушный предмет прилетел из Калининградской области России. Жителей воеводства не эвакуировали, в этом не было нужды, отметили в полиции.

Напомним, украинские военные заметили неизвестный объект в воздухе на фронте. На видео виден медленно двигавшийся в небе предмет.

Также мы писали о том, что с начала полномасштабной войны в Украине торговля между Польшей и Россией увеличилась в несколько раз. В общей сложности зафиксировали товарооборот на сотни миллионов долларов.