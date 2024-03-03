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Українські військові зафіксували НЛО над зоною бойових дій, — BILD

3 березня 2024 18:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські військові зафіксували НЛО над зоною бойових дій, — BILD
НЛО над зоною бойових дій. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові зняли невідомий об'єкт у повітрі над територією бойових дій, але не змогли визначити його походження. На відеокадрах видно об'єкт, що плавно рухається у небі.

Про це повідомило видання BILD у неділю, 3 березня.

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НЛО над зоною бойових дій

Згідно зі звітом BILD, український оператор зафіксував на відео НЛО за допомогою дрона DJI. На відеозаписі видно великий об'єкт, який статично ширяє в повітрі над землею.

Представник фірми, яка виробляє дрони, заявив, що не в змозі пояснити природу об'єкта, що потрапив на запис. Він припустив, що під час зйомки міг статися збій у роботі обладнання.

НЛО над зоною бойових дій
Повідомлення BILD. Фото: скриншот

Нагадаємо, Третя штурмова бригада та інструктори RESERVIST проведуть навчання з військової підготовки у Києві. Захід відбудеться 9 березня.

Крім того, бійці Збройних сил України атакували два ворожі літаки на східному напрямку. Це сталося 2 березня.

військові
інопланетяни
НЛО
війна в Україні
фронт

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