Украинские военные зафиксировали НЛО над зоной боевых действий, — BILD

НЛО над зоной боевых действий. Фото: скриншот

Украинские военные засняли неопознанный объект в воздухе над территорией боевых действий, но не смогли определить его происхождение. На видеокадрах виден объект, который плавно движется в небе.

Об этом сообщило издание BILD в воскресенье, 3 марта.

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НЛО над зоной боевых действий

Согласно отчету BILD, украинский оператор зафиксировал на видео НЛО с помощью дрона DJI. На видеозаписи виден большой объект, который статично парит в воздухе над землей.

Представитель фирмы, производящей дроны, заявил, что не в состоянии объяснить природу объекта, попавшего на запись. Он предположил, что во время съемки мог произойти сбой в работе оборудования.

Сообщение BILD. Фото: скриншот

Напомним, Третья штурмовая бригада и инструкторы RESERVIST проведут обучение по военной подготовке в Киеве. Мероприятие состоится 9 марта.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины атаковали два вражеских самолета на восточном направлении. Это произошло 2 марта.