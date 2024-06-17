Відкликання підписів деяких країн під комюніке на Саміті миру — в ОП прокоментували

Переговори на Саміті миру. Фото: Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS

Радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз прокоментував інформацію про відкликання підписів деяких країн під комюніке на Саміті миру. Йдеться про Ірак та Йорданію. За його словами, ці країни відображалися як підписанти документа під час міжнародної конференції.

Про це Олександр Бевз сказав в ефірі "Радіо Свобода" у понеділок, 17 червня.

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Комюніке на Саміті миру

Бевз зазначив, що сьогодні Україна буде зв'язуватися зі Швейцарією для того, щоб уточнити список підписантів. За його словами, комюніке залишається відкритим для приєднання країн.

"Ми сьогодні будемо зв’язуватися з колегами із Берна, ще раз проговорювати весь перелік країн, які приєдналися. Я особисто був присутній під час оголошення результатів щодо приєднання до комюніке, і ці країни були зазначені на фінальному табло в залі, де проводилася пленарна сесія. Тому ми не поспішаємо з будь-якими висновками щодо того, які країни від’єдналися чи приєдналися. Комюніке залишається відкритим для приєднання будь-яких країн, і ми розраховуємо, що кількість його учасників буде тільки зростати", — заявив радник голови ОП.

Серед учасників Саміту миру були країни, які відразу повідомили Україні та Швейцарії, що не готові приєднуватися до будь-якого документа, незалежно від його змісту. Бевз наголошує на важливості залучення країн G20 до мирного процесу.

"Напевно це пов’язано з специфікою певних політичних процесів всередині цих країн. Деякі країни прямо зазнавали тиску, і про це неодноразово говорив президент, як щодо участі в саміті, так і щодо приєднання до якогось фінального документа. Я впевнений у тому, що деякі країни, які були присутні і не приєдналися до комюніке, приєднаються пізніше. Навіть ті, які не були, зможуть приєднатися. Безумовно, нам було б важливо, щоб країни G20, які не приєдналися на сьогодні до комюніке, включилися в мирний процес. І те, що вони сьогодні не приєдналися до комюніке, не означає, що вони не будуть членами, учасниками мирного процесу в майбутньому", — сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, Індія не підтримала підсумковий документ Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії, оскільки вважає, що для досягнення миру потрібна взаємодія двох сторін конфлікту. Тому Україна та Росія мають узгодити варіант мирної угоди, прийнятний для обох країн.

Також список країн-підписантів комюніке саміту в Швейцарії скоротився з 80 до 78. Так, свої підписи відкликали Ірак та Йорданія.