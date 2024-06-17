Отзыв подписей некоторых стран под коммюнике на Саммите мира — в ОП прокомментировали

Переговоры на Саммите мира. Фото: Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS

Советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз прокомментировал информацию об отзыве подписей некоторых стран под коммюнике на Саммите мира. Речь идет об Ираке и Иордании. По его словам, эти страны отображались как подписанты документа на международной конференции.

Об этом Александр Бевз сказал в эфире "Радио Свобода" в понедельник, 17 июня.

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Коммюнике на Саммите мира

Бевз отметил, что сегодня Украина будет связываться со Швейцарией, чтобы уточнить список подписантов. По его словам, коммюнике остается открытым для присоединения стран.

"Мы сегодня будем связываться с коллегами из Берна, еще раз проговаривать весь перечень стран, которые присоединились. Я лично присутствовал во время объявления результатов по присоединению к коммюнике, и эти страны были указаны на финальном табло в зале, где проводилась пленарная сессия. Поэтому мы не спешим с какими-либо выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились. Коммюнике остается открытым для присоединения любых стран, и мы рассчитываем, что количество его участников будет только расти", — заявил советник главы ОП.

Среди участников Саммита мира были страны, сразу сообщившие Украине и Швейцарии, что не готовы присоединяться к какому-либо документу, независимо от его содержания. Бевз отмечает важность привлечения стран G20 к мирному процессу.

"Наверное это связано со спецификой определенных политических процессов внутри этих стран. Некоторые страны прямо подвергались давлению, и об этом неоднократно говорил президент, как относительно участия в саммите, так и относительно присоединения к какому-то финальному документу. Я уверен в том, что некоторые страны, которые присутствовали и не присоединились к коммюнике, присоединятся позже. Даже те, которые не были, смогут присоединиться. Безусловно, нам было бы важно, чтобы страны G20, которые не присоединились на сегодня к коммюнике, включились в мирный процесс. И то, что они сегодня не присоединились к коммюнике, не означает, что они не будут членами, участниками мирного процесса в будущем", — сказал советник главы ОП.

Напомним, Индия не поддержала итоговый документ состоявшегося в Швейцарии Глобального саммита мира, поскольку считает, что для достижения мира нужно взаимодействие двух сторон конфликта. Поэтому Украина и Россия должны согласовать вариант мирного соглашения, приемлемый для обеих стран.

Также список стран-подписантов коммюнике саммита в Швейцарии сократился с 80 до 78. Так, свои подписи отозвали Ирак и Иордания.