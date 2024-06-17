Отзыв подписей некоторых стран под коммюнике на Саммите мира — в ОП прокомментировали

В ОП сделали заявление после отзыва подписей некоторых стран под коммюнике на Саммите мира
Советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз прокомментировал информацию об отзыве подписей некоторых стран под коммюнике на Саммите мира. Речь идет об Ираке и Иордании. По его словам, эти страны отображались как подписанты документа на международной конференции.
Об этом Александр Бевз сказал в эфире "Радио Свобода" в понедельник, 17 июня.
Коммюнике на Саммите мира
Бевз отметил, что сегодня Украина будет связываться со Швейцарией, чтобы уточнить список подписантов. По его словам, коммюнике остается открытым для присоединения стран.
"Мы сегодня будем связываться с коллегами из Берна, еще раз проговаривать весь перечень стран, которые присоединились. Я лично присутствовал во время объявления результатов по присоединению к коммюнике, и эти страны были указаны на финальном табло в зале, где проводилась пленарная сессия. Поэтому мы не спешим с какими-либо выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились. Коммюнике остается открытым для присоединения любых стран, и мы рассчитываем, что количество его участников будет только расти", — заявил советник главы ОП.
Среди участников Саммита мира были страны, сразу сообщившие Украине и Швейцарии, что не готовы присоединяться к какому-либо документу, независимо от его содержания. Бевз отмечает важность привлечения стран G20 к мирному процессу.
"Наверное это связано со спецификой определенных политических процессов внутри этих стран. Некоторые страны прямо подвергались давлению, и об этом неоднократно говорил президент, как относительно участия в саммите, так и относительно присоединения к какому-то финальному документу. Я уверен в том, что некоторые страны, которые присутствовали и не присоединились к коммюнике, присоединятся позже. Даже те, которые не были, смогут присоединиться. Безусловно, нам было бы важно, чтобы страны G20, которые не присоединились на сегодня к коммюнике, включились в мирный процесс. И то, что они сегодня не присоединились к коммюнике, не означает, что они не будут членами, участниками мирного процесса в будущем", — сказал советник главы ОП.
Напомним, Индия не поддержала итоговый документ состоявшегося в Швейцарии Глобального саммита мира, поскольку считает, что для достижения мира нужно взаимодействие двух сторон конфликта. Поэтому Украина и Россия должны согласовать вариант мирного соглашения, приемлемый для обеих стран.
Также список стран-подписантов коммюнике саммита в Швейцарии сократился с 80 до 78. Так, свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
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