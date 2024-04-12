В ООН засудили російські обстріли по Україні та закликали припинити напади на цивільних

Засідання ООН. Фото: REUTERS

Заступник генсека ООН Мирослав Єнча заявив, що вторгнення Росії в Україну порушує усі норми міжнародного права, а також продовжує завдавати великих збитків українському народу. Крім того, посадовець наголосив на збільшенні кількості втрат серед цивільного населення.

Про це повідомляє DPPA.

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"З часу нашого останнього брифінгу в Раді майже місяць тому російські напади на українські міста стали щоденною руйнівною моделлю. Це включає інтенсивне та систематичне націлювання на українську енергетичну інфраструктуру по всій країні", — сказали в ООН, говорячи про наслідки останніх обстрілів РФ.

За словами Єнчи, у березні кількість жертв серед цивільного населення зросла на 20%. Так, кількість загиблих склала щонайменше 126 мирних жителів, ще 478 поранені. Крім того, щонайменше 57 дітей вважаються вбитими чи пораненими.

"Це неприпустимо. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони повинні припинитися негайно, і ми продовжуємо їх засуджувати, де б вони не траплялися", — сказав Єнча.

Зрештою, в Організації закликали Росію надати доступ до окупованих територій України.

"Толерувати війну — це ненормально. Ми закликаємо Раду Безпеки не допустити, щоб ця війна тривала безперешкодно і безкінечно", — сказала директорка з питань операцій управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну.

Нагадаємо, в ООН назвали кількість українців, які покинули домівки внаслідок вторгнення Росії. Також організація провела опитування, скільки українських біженців мають намір повернутися додому.