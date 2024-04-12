Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В ООН засудили російські обстріли по Україні та закликали припинити напади на цивільних arrow

В ООН засудили російські обстріли по Україні та закликали припинити напади на цивільних

12 квітня 2024 08:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ООН засудили російські обстріли по Україні та закликали припинити напади на цивільних
Засідання ООН. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Заступник генсека ООН Мирослав Єнча заявив, що вторгнення Росії в Україну порушує усі норми міжнародного права, а також продовжує завдавати великих збитків українському народу. Крім того, посадовець наголосив на збільшенні кількості втрат серед цивільного населення. 

Про це повідомляє DPPA.

Читайте також:

Заява ООН про війну в Україні

"З часу нашого останнього брифінгу в Раді майже місяць тому російські напади на українські міста стали щоденною руйнівною моделлю. Це включає інтенсивне та систематичне націлювання на українську енергетичну інфраструктуру по всій країні", — сказали в ООН, говорячи про наслідки останніх обстрілів РФ. 

За словами Єнчи, у березні кількість жертв серед цивільного населення зросла на 20%. Так, кількість загиблих склала щонайменше  126 мирних жителів, ще 478 поранені. Крім того, щонайменше 57 дітей вважаються вбитими чи пораненими. 

"Це неприпустимо. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони повинні припинитися негайно, і ми продовжуємо їх засуджувати, де б вони не траплялися", — сказав Єнча. 

Зрештою, в Організації закликали Росію надати доступ до окупованих територій України. 

"Толерувати війну — це ненормально. Ми закликаємо Раду Безпеки не допустити, щоб ця війна тривала безперешкодно і безкінечно", — сказала директорка з питань операцій управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну.

Нагадаємо, в ООН назвали кількість українців, які покинули домівки внаслідок вторгнення Росії. Також організація провела опитування, скільки українських біженців мають намір повернутися додому

війна
діти
ООН
росіяни
люди
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб